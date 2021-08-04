Военный прокурор рассказал о дедовщине среди призывников

Количество побоев и случаев неуставных отношений в войсках столичного региона выросло после значительного спада. Больше всего склонность к дедовщине проявляют призывники. Об этом журналистам «Интерфакса» рассказал городской военный прокурор Владислав Приходченко.

Среди них как солдаты, так и сержанты. Однако связанные с дедовщиной преступления составляют только 6% от общего числа криминальных деяний в армии. При этом в офицерской среде увеличилось количество должностных преступлений, мелкого взяточничества и мошенничеств.

Так, за совершение шести эпизодов мелкого взяточничества осуждён начальник отделения медицинской роты одной из воинских частей, дислоцированных в Московской области. Деньги он получал за выдачу заведомо ложных заключений о временном освобождении четырёх военнослужащих от исполнения должностных обязанностей, — поделился он.

Приходченко признал, что уровень преступности в войсках Московского района остаётся высоким. Он связал это с ростом числа случаев мелкого взяточничества и превышения должностных полномочий. Кроме того, рост коррупции отмечен среди гражданского персонала, особенно военкоматов.

При этом значительно вырос размер ущерба, причинённого государством. Прокурор связывает это с расследованием уголовных дел в отношении должностных лиц военных представительств Минобороны России.

Приходченко добавил, что треть всех учтённых преступлений совершили армейцы, служащие по контракту. В связи с этим именно «контрактники» больше всего влияют на криминогенную обстановку.

Летом 2020 года замглавы Минобороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что такие понятия, как «дедовщина» и «казарменное хулиганство», полностью искоренены в российской армии. По его словам, это, в свою очередь, оказало влияние на качество призыва и желание россиян проходить срочную воинскую службу.

В Комитете солдатских матерей на это ответили, что дедовщину просто начали называть неуставщиной. При этом фактически она никуда не делась.