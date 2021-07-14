Шойгу назвал армию России самой современной в мире

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что доля современного вооружения в российской армии наивысшая в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением — понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира, — сказал Шойгу.

Министр добавил, что стратегические ядерные силы России насчитывают 83% современной техники. Шойгу поблагодарил учёных и конструкторов и сообщил об изменении отношения к армии в последние годы.

Кроме того, Шойгу озвучил, на его взгляд, новую глобальную тенденцию. Сегодня формируются коалиции, которые делят мир на «своих» и «чужих». А суверенность государства позволяет обеспечивать безопасность граждан.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что армия России по ряду направлений превосходит вооружённые силы государств — членов Североатлантического альянса. Он отметил мобильность российских военных и уникальный подход к разработке техники в отечественной оборонной промышленности.