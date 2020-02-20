https://static.news.ru/photo/79d8dbb2-53e4-11ea-aab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Шнуров, вступивший 20 февраля в Партию Роста, выразил уверенность в том, что песня про выборы из фильма «День выборов» сейчас уже теряет актуальность.

Музыкант отметил, что текст песни писал не он. По его словам, в нём ему всегда не нравилось слово «все», которое он заменил бы на «некоторые». Шнуров выразил надежду, что в современной политике «ситуация должна поменяться».

Песне этой уже 20 лет. Я не думаю, что я попаду в эту категорию, — заявил он.

Шнуров рассказал, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах в Госдуму и в довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Я еще только-только вступил в партию, не успел отдышаться. Я еще в новом амплуа не очень хорошо себя чувствую, — передаёт ТАСС его слова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский музыкант Сергей Шнуров, вступивший в ряды петербургского отделения Партии Роста, не сможет повторить успех президента Украины Владимира Зеленского, который пришёл в политику из шоу-бизнеса. Такое мнение высказал политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.