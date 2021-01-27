Шнуров пожаловался в полицию на угрозы продюсера Пригожина

https://static.news.ru/photo/fa42198e-60b4-11eb-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров написал заявление в полицию. Он утверждает, что ему угрожает продюсер Иосиф Пригожин, сообщил адвокат лидера группы «Ленинград» Алексей Добрынин.

Речь идёт о конфликте двоих представителей шоу-бизнеса, разразившемся в конце 2020 года. Поначалу Шнуров и Пригожин публично переругивались из-за жалоб последнего на бедственное положение артистов, оказавшихся без гастролей во время пандемии. Затем в размолвку оказалась втянута супруга продюсера певица Валерия.

В частности, музыкант обнародовал стихи, в которых в свойственной ему манере назвал Пригожина цирковым заступником и раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей на фоне жалоб на безденежье. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста «мразёнышем» и использовал нецензурную лексику.

В одном из интервью Пригожин заявил, что готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес жены. За высказывания в духе «Лера-фанера» он пообещал «рано или поздно треснуть по башке» своего оппонента.

В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 119 УК РФ «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью», — цитирует Добрынина РИА Новости.

Адвокат музыканта добавил, что сейчас Шнуров ждёт начала доследственной проверки, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело, если в действиях Пригожина будет найден состав преступления.

Поясняя сам факт подачи заявления рокером и медиаменеджером, юрист подчеркнул, что его клиент «живёт, работает и реагирует на всё происходящее в рамках правового поля». Он уточнил, что заявление подано начальнику столичного главка МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что Пригожин обвинил Шнурова в поддержке зависимых от наркотиков исполнительниц.