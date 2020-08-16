Антикоронавирусный формат обучения протестировали на московских школах

https://static.news.ru/photo/8a0b2562-df8a-11ea-b8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обучение в дистанционном формате отрепетировали в московских школах в преддверии нового учебного года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, необходимость в таких «учениях» потребовалась, чтобы отладить процесс оперативного перехода в онлайн-режим в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Если локально будут заражения, у нас всегда отработаны онлайн-форматы учёбы. Надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным, — сказал Собянин интервью телеканалу «Россия 1».

Он напомнил, что 1 сентября учебный год начнётся в традиционном очном формате. Тем не менее в связи с пандемией будет введён ряд ограничений: в школах будут регулярно делать дезинфекцию, на входе у всех станут измерять температуру, а передвижение детей между кабинетами ограничат.

Ранее NEWS.ru писал, что во всех школах страны запрещены массовые мероприятия. Их нельзя будет проводить как минимум до 2021 года. Однако решение о формате школьных линеек каждый регион примет самостоятельно.