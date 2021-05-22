Школьный учебник по налогам выпустят в РФ

https://static.news.ru/photo/a7f00876-bb77-11eb-8b71-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что ведомство выпустит учебное пособие для школьников. Книга поможет детям узнать, как в стране устроена налоговая система, сообщает ТАСС.

Участница форума «Новое знание» задала вопрос главе ФНС о том, в каких источниках информации молодым людям следует искать актуальные данные о налогах. Егоров на это ответил, что ведомство готовит книгу, которая скоро выйдет в печать. Её электронную версию выставят в Сети.

Позже в пресс-службе ФНС уточнили, что пособие по налогам предназначено для учеников 10-х и 11-х классов.

В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации, — пояснили в ФНС.

Ранее стало известно, что граждане России с 21 мая могут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощённом порядке. Получить вычеты можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом заполнять налоговую декларацию и собирать документы для подтверждения не нужно.