Получение налогового вычета упростили в РФ

https://static.news.ru/photo/a98e536a-b9db-11eb-aa48-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России с 21 мая смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощённом порядке. Об этом говорится в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, получить вычеты можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом заполнять налоговую декларацию и собирать документы для подтверждения не нужно.

Потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Проверка займёт один месяц, вместо прежних трёх, а денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30.

Ранее стало известно, что правительство РФ не поддержало законопроект о вычете по НДФЛ для россиян со взносами на НПФ. Как следует из заключения правительства, данная инициатива приведёт «к увеличению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, за счёт средств которых также осуществляется социальная поддержка отдельных категорий граждан».