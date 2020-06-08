Школьников предупредили о мошеннических сайтах со «сливами» ответов на ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/5be3c7ba-a98f-11ea-b339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Школьникам следует избегать использования мошеннических сайтов, на которых якобы публикуются «правильные ответы» по вопросам ЕГЭ. Высокий балл на экзаменах сможет гарантировать только тщательная подготовка, а не «сливы» в Сети, сообщили представители Роскачества.

Специалисты отметили, что наиболее популярным мошенничеством в период ЕГЭ является предложение приобрести «верные ответы» за деньги в социальных сетях. У наивных выпускников выманивают средства, создавая не только страницы, но и целые сайты с «решениями» тестов.

В Роскачестве подчеркнули, что эксперты регулярно мониторят «левые порталы». Они ещё ни разу не обнаружили там настоящих ответов, которые реально могли бы помочь на экзамене. Это значит, что настоящих решений тестов в Сети найти нельзя. Несмотря на это, мошенники ежегодно собирают свой «урожай», обманывая школьников и блокируя собственный аккаунт после проведения денежного перевода.

Роскачество категорически не рекомендует гуглить «настоящие» ответы на ЕГЭ и утверждает: хотите получить высокий балл — готовьтесь к экзаменам качественно и честно, — цитирует РИА Новости сообщение от Роскачества.

Как ранее писал NEWS.ru, месяцы режима самоизоляции и дистанционного обучения не должны повлиять на готовность выпускников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом психологические трудности могут проявиться только у некоторых школьников.