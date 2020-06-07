Психолог объяснила, как пандемия повлияет на готовность выпускников к ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/0ad98c40-a94b-11ea-9b31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Месяцы режима самоизоляции и дистанционного обучения не должны повлиять на готовность выпускников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом психологические трудности могут проявиться только у некоторых школьников.

Об этом в интервью ТАСС заявила член-корреспондент Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук Светлана Лазуренко.

Выпускники — это всё-таки взрослые люди, социально зрелые личности. Мы с вами понимаем, что готовились они к экзаменам не два-три месяца, а более длительный срок. Мне кажется, что эти два-три месяца необычного режима жизни не могут кардинальным образом изменить готовность молодых людей к сдаче экзамена, — отметила специалист.

Руководитель центра психолого-педагогической помощи в педиатрии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России добавила, что ситуация, в которой оказались школьники, имеет и плюсы, и минусы. Многое зависит от индивидуальных особенностей человека. Те, кто нуждается в психологической помощи, всегда могут её получить ещё до пробных ЕГЭ, которые намечены на 29 и 30 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал о предстоящем едином государственном экзамене. По его словам, проведение такого большого мероприятия — сложная задача. В этом году среди заданий не будет части с выбором ответов, что позволит исключить «угадайку». Кроме того, авторы увеличили количество вопросов с развёрнутыми ответами, а в ЕГЭ по истории добавили историческое сочинение.