Министр просвещения рассказал об особенностях ЕГЭ-2020

https://static.news.ru/photo/e110ee74-a72b-11ea-8bab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал о предстоящем Едином государственном экзамене. По его словам, проведение такого большого мероприятия — сложная задача.

При этом в результате не должно происходить сбоев и ошибок, передаёт Life.

В этом году среди заданий не будет части с выбором ответов, что позволит исключить «угадайку». Кроме того, авторы увеличили количество вопросов с развёрнутыми ответами, а в ЕГЭ по истории добавили историческое сочинение.

Всё было сделано для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, родителей, дедушек, бабушек, учителей, — отметил он, говоря об изменениях в образовательном процессе, вызванных пандемией коронавируса.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Сдача начнётся 29 июня во всех регионах России. По словам Путина, ЕГЭ пройдёт только для поступающих в вузы. Другие выпускники российских школ в 2020 году получат аттестаты о среднем образовании без сдачи экзаменов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позже в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдёт проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах.

Как писал NEWS.ru, рекомендации Роспотребнадзора для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное надевание на выпускников масок и перчаток, однако ведомство считает эту меру необходимой.

По мнению специалистов, проветривание и минимальное количество детей в помещении снижают риск инфицирования, но в некоторых случаях «одной социальной дистанции может не хватить».