Школьников допрашивают по всей России из-за участия в акциях за Навального

https://static.news.ru/photo/e7dfca20-604b-11eb-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Допросы школьников начались в ряде регионов из-за участия в акциях протеста 23 января. Допросы проходят в рамках возбуждённого уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия.

Следователи интересуются информацией о спонсорах, которые могли платить подросткам деньги за участие в митингах. Допросы проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Тобольске, пишет «Коммерсант».

Один из адвокатов — старший партнёр правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук — рассказал, что беседы проходят в присутствии родителей, но не всегда с адвокатом. Самые активные следственные действия проходят в Санкт-Петербурге. Школьников расспрашивают не только о предполагаемых спонсорах, но и о сервисе TikTok.

Один из школьников рассказал о беседе со следователем, что тот спрашивал, не заплатил ли ему кто-нибудь за выход на акцию. При этом мать подростка уточнила, что следователь вёл себя «доброжелательно». Другая адвокатская контора пояснила, что 17-летней девушке, которую задержали 23 января в Санкт-Петербурге, задавали вопросы, состоявшие из трёх блоков. Сначала поинтересовались, есть ли у школьницы своя комната, где она учится и какие секции посещает.

Затем девушку спросили о цели митинга, как она оказалась в центре города, что там делала и как прошло задержание. В третьей части у выпускницы спросили, видела ли она призывы к участию в акциях в соцсетях, в частности в TikTok, были ли в Интернете ролики, отговаривающие от участия в протестах.

Следователи уверены, что школьники вышли на протесты 23 января под влиянием призывов в соцсетях. Неустановленные лица, по версии следователей, публиковали на разных площадках призывы участвовать в митингах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в стране несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и сравнил с террористами тех, кто привлекает к ним несовершеннолетних.