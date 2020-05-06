Школьники пытаются спасти больницу в посёлке Восточный на Урале

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Школьники из посёлка Восточный в Свердловской области попытались своими силами восстановить здание единственной в населённом пункте больницы, которое сильно обветшало в последние годы. Не дождавшись помощи от взрослых, дети записали видеообращение, где рассказали о проблеме.

Как пишет KP.ru, в Восточном живёт 4,5 тысячи человек. Единственную больницу признали аварийной — в крыше здания образовались дыры, со стен слезла краска. Однако ремонт в медучреждении до сих пор не сделали. Местные жители обратились в организацию «Общественный патруль». Активисты добились от местных властей обещания отремонтировать больницу, но оно исполнено не было.

В довершение всех бед, главный врач Серовской городской больницы принял решение закрыть стационар в Восточном. Ближайшая к посёлку поликлиника находится в 55 км, а ближайшая больница — в 150 км.

Школьники из Восточного записали эмоциональное видеообращение, в котором заявили, что посёлку не выжить без больницы, в которой также размещается музыкальная школа. Дети завершили обращение стихотворением, в котором раскритиковали отношение ответственных лиц к проблеме.