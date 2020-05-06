Школьники пытаются спасти больницу в посёлке Восточный на Урале

Школьники из посёлка Восточный в Свердловской области попытались своими силами восстановить здание единственной в населённом пункте больницы, которое сильно обветшало в последние годы. Не дождавшись помощи от взрослых, дети записали видеообращение, где рассказали о проблеме.
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В довершение всех бед, главный врач Серовской городской больницы принял решение закрыть стационар в Восточном. Ближайшая к посёлку поликлиника находится в 55 км, а ближайшая больница — в 150 км.
Школьники из Восточного записали эмоциональное видеообращение, в котором заявили, что посёлку не выжить без больницы, в которой также размещается музыкальная школа. Дети завершили обращение стихотворением, в котором раскритиковали отношение ответственных лиц к проблеме.
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