Школьник попросил у Путина на Новый год акции «Газпрома» и «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/640787fa-3fae-11eb-a868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов попросил президента Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту. В письме главе государства он рассказал, что хотел бы стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а заодно попробовать тульский пряник.

Сейчас мальчик учится во втором классе бишкекской гимназии № 29 и является активистом школьного движения «Жакшы Адамдар» («Хорошие люди»). Вместе с друзьями он помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций, а также участвует в различных мероприятиях, посвящённых памятным историческим событиям. Об амбициозных планах юного киргизского просителя рассказали в пресс-службе Россотрудничества.

Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтёт соответствующий вуз для получения уже высшего образования, — заявили в Россотрудничестве.

Там уточнили, что мальчику уже отправлена посылка из Кремля. Подарок будет торжественно вручен в Российском центре науки и культуры в Бишкеке накануне Нового года. Есть ли внутри тульский пряник, не уточняется. Но с акциями наверняка придётся повременить.

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