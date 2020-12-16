Школьник попросил у Путина на Новый год акции «Газпрома» и «Роснефти»

Семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов попросил президента Владимира Путина исполнить на Новый год его мечту. В письме главе государства он рассказал, что хотел бы стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а заодно попробовать тульский пряник.
Сейчас мальчик учится во втором классе бишкекской гимназии № 29 и является активистом школьного движения «Жакшы Адамдар» («Хорошие люди»). Вместе с друзьями он помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций, а также участвует в различных мероприятиях, посвящённых памятным историческим событиям. Об амбициозных планах юного киргизского просителя
Надеемся, повзрослев, он не передумает покорять нефтегазовые компании и, окончив школу, предпочтёт соответствующий вуз для получения уже высшего образования, — заявили в Россотрудничестве.
Там уточнили, что мальчику уже отправлена посылка из Кремля. Подарок будет торжественно вручен в Российском центре науки и культуры в Бишкеке накануне Нового года. Есть ли внутри тульский пряник, не уточняется. Но с акциями наверняка придётся повременить.
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