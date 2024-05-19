Школьница обманула отца и перевела деньги мошеннику ради монеток в Roblox «Mash на Мойке»: мошенник обманул фанатку игры Roblox на 50 тысяч рублей

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Девятилетняя девочка перевела мошеннику 50 тысяч рублей с кредитной карты отца ради виртуальных монеток в игре Roblox, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, злоумышленник убедил ребенка зайти в банковское приложение с телефона родителей и отправить ему деньги.

Уточняется, что девочка увидела предложение о заработке внутриигровой валюты за выполнение заданий в тематическом чате. Неизвестный прислал ей инструкцию, в которой первым шагом было осуществить вход в банковское приложение родителей и назвать сумму средств на счете. Девочка прямо спросила папу, и тот показал ей нужную страницу. Однако отец ребенка не стал закрывать приложение. Школьница попросила телефон, чтобы поиграть, после чего отправила мошеннику скриншот с балансом кредитной карты, на которой было доступно 219 тысяч рублей.

Согласно публикации, после этого аферист прислал несовершеннолетней номер для перевода и попросил отправить ему средства. Взамен он обещал игровые монетки. Девочка решила не переводить все деньги сразу и отправила только 50 тысяч рублей, однако никакого вознаграждения так и не получила. Когда отец обнаружил уведомление от банка, он сразу же заблокировал счет. При этом мошенник продолжал просить школьницу перевести ему оставшиеся деньги.

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