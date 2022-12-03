Школам Комсомольска-на-Амуре угрожают отключить свет и воду В Комсомольске-на-Амуре коммунальщики пригрозили двум школам отключением света и воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объявления с угрозами появились на дверях школ № 16 и 50 в Комсомольске-на-Амуре минувшей ночью, сообщает «Подъем». «Хабаровскэнергосбыт» предупредил учебные заведения о возможном отключении света и воды за неуплату коммунальных платежей.

Будут ограничены подача электрической энергии и горячее водоснабжение (ГВС) в связи с неоплатой за потреблённый коммунальный ресурс, — говорится в объявлении.

В городской администрации заверили, что без света школы не останутся, сославшись на задержки в исполнении платежей.

Учреждения образования города без коммунальных услуг точно не окажутся, занятия отменяться не будут. Учреждения образования города всегда оплачивают коммунальные услуги. Если и есть задержки с этим, то они некритичны, — заявили чиновники.

В «Хабаровскэнергосбыте» не комментировали претензии к образовательным учреждениям.

Ранее стало известно, что правительство РФ не планирует вводить мораторий на взыскание задолженности за «коммуналку», как это было в пандемийном 2020 году. Вместо этого пени и штрафы за просроченные платежи отвязали от выросшей до 20% ключевой ставки ЦБ. И тем не менее они растут быстрее, чем сами тарифы на услуги ЖКХ. По счетам так или иначе придётся платить. В противном случае должник рискует нарваться на неприятности. NEWS.ru разбирался, на сколько можно отложить коммунальные платежи, что грозит за их неуплату и есть ли возможность избежать наказания.