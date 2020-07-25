Схиигумен Сергий предупредил о боевой тревоге в случае захвата монастыря

https://static.news.ru/photo/6547559a-ce6c-11ea-aa0b-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бывший схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь, предупредил о боевой тревоге под названием «Небесный град» в случае осады его обители. Так он отреагировал на просьбу Екатеринбургской епархии покинуть монастырь.

Все силы ада обрушились на наш монастырь. Земля под монастырём находится в аренде и не является собственностью Екатеринбургской епархии. Нет ни одного здания в Среднеуральском женском монастыре, которое принадлежало бы епархии. Наш монастырь является народным. В случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога под названием «Небесный град», — заявил он в своём видеообращении, опубликованном на YouTube-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучего.

Также он предрёк России вторую волну коронавируса в октябре — ноябре этого года.

Как писал NEWS.ru, лишение сана опального схиигумена Сергия утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Ранее епархиальный суд признал духовника Среднеуральского женского монастыря виновным в нарушении ряда правил Церкви.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.