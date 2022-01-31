Шестеро российский судей могут стать фигурантами уголовных дел

В отношении шести российских судей могут быть возбуждены уголовные дела. Глава СКР Александр Бастрыкин попросил у Высшей квалификационной коллегии судей согласия на привлечение их к ответственности. Его обращения будут рассмотрены 7 февраля, сообщается на сайте ВККС.

Согласно предварительной повестки заседания коллегии, председатель Купинского суда Новосибирской области в отставке Тамара Кошлак может стать фигурантом дела о превышении должностных полномочий, а мировой судья в отставке Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) — за подстрекательство к такому преступлению, а также за нарушение тайны переговоров и переписки.

Судьям из Омской области и Краснодарского края Владиславу Куминову и Юрию Захарчевскому грозит привлечение к ответственности за ДТП. Нарушение ПДД первым привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека. Второй может стать обвиняемым по делу о смертельном ДТП и оставлении в опасности.

Судья из Владикавказа Родион Антипин может быть привлечён к ответственности за вымогательство взятки. Судью в отставке из Татарстана Ирека Набиева подозревают в совершении сразу серии преступлений, в числе которых мошенничество, взяточничество в особо крупном размере, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, подделка документов, отмывание денег, вымогательство и подстрекательство к превышению полномочий.

Ранее сообщалось, что в Красноярске сотрудники ФСБ задержали судью при получе6нии взятки за смягчение приговора подсудимому наркоторговцу. Размер незаконного вознаграждения составил 1,2 млн рублей.