ФСБ задержала судью при получении взятки за мягкое наказание наркоторговцу

Судья из Красноярска Сергей Тупеко задержан оперативниками ФСБ в момент получения «гонорара» за смягчение приговора подсудимому. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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За денежное вознаграждение судья пообещал назначить более мягкое наказание, а также оказать содействие в принятии решения о передаче осуждённого после вынесения приговора для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызскую Республику, гражданином которой он является, — отметили в пресс-службе СК.
При получении денег он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие собирает доказательства.
Ранее, как писал NEWS.ru, находящийся под следствием депутат Сергей Никонов дал следователю взятку за закрытие своего дела, а потом сдал должностное лицо органам правопорядка. По данному делу были задержаны трое: старший следователь Перовского межрайонного следственного отдела в Москве, его помощник и водитель. Деньги были переданы подозреваемым 16 сентября. Как рассказал Никонов, следователь за $100 тысяч обещал ему закрыть уголовное дело или добиться наказания, которое не было бы связано с лишением свободы.
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