ФСБ задержала судью при получении взятки за мягкое наказание наркоторговцу

https://static.news.ru/photo/7256c264-ffba-11ea-b25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судья из Красноярска Сергей Тупеко задержан оперативниками ФСБ в момент получения «гонорара» за смягчение приговора подсудимому. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает «КП-Красноярск», 8 февраля 2019 года к судье, который рассматривал дело о незаконном обороте наркотиков, обратился брат обвиняемого. Он предложил служителю Фемиды смягчить наказание в обмен на денежное вознаграждение. За свои «услуги» Тупеко получил 1,2 млн рублей.

За денежное вознаграждение судья пообещал назначить более мягкое наказание, а также оказать содействие в принятии решения о передаче осуждённого после вынесения приговора для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызскую Республику, гражданином которой он является, — отметили в пресс-службе СК.

При получении денег он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие собирает доказательства.

Ранее, как писал NEWS.ru, находящийся под следствием депутат Сергей Никонов дал следователю взятку за закрытие своего дела, а потом сдал должностное лицо органам правопорядка. По данному делу были задержаны трое: старший следователь Перовского межрайонного следственного отдела в Москве, его помощник и водитель. Деньги были переданы подозреваемым 16 сентября. Как рассказал Никонов, следователь за $100 тысяч обещал ему закрыть уголовное дело или добиться наказания, которое не было бы связано с лишением свободы.