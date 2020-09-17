Российский депутат сдал следователя, которому сам же дал взятку

https://static.news.ru/photo/7f5612ec-f8d2-11ea-8ac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Находящийся под следствием депутат Сергей Никонов дал следователю взятку за закрытие своего дела, а потом сдал должностное лицо органам правопорядка.

Парламентарий ранее работал председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Свердловской области. Он находится под следствием с 2018 года, когда ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Ущерб от действий, инкриминируемых Никонову, составляет 500 миллионов рублей.

По делу о даче взятки следователю, которого сдал депутат, были задержаны трое: старший следователь Перовского межрайонного следственного отдела в Москве, его помощник и водитель. Деньги были переданы подозреваемым 16 сентября. Этим же днём мужчин и задержали.

Как рассказал Никонов, следователь за $100 тысяч обещал ему закрыть уголовное дело или добиться наказания, которое не было бы связано с лишением свободы, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, Замоскворецкий суд Москвы арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антона Исаева, которого обвиняют в мошенничестве.