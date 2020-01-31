https://static.news.ru/photo/e82bcba0-4422-11ea-8958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный аэропорт «Шереметьево» с 31 января перевёл все рейсы с вылетом или прибытием из КНР в терминал F, рассказали представители воздушной гавани.

По словам источника «Интерфакса», меры связаны с усилением безопасности транспортного узла из-за эпидемии коронавируса в КНР.

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили о новых путях передачи коронавируса. Как отмечают вирусологи, им можно заразиться и через предметы обихода: денежные банкноты и мобильные телефоны, а также половым путём.

Учёные из Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси разработали тест, способный за 8–15 минут выявить новый коронавирус.

Высокочувствительный экспресс-тест прост в использовании и удобен в транспортировке. В настоящее время уже началось его производство. Первую партию тестов направили в самые пострадавшие от коронавируса регионы.