10 августа 2025 в 19:01

Шашлык на сковороде: курица, которая сочится от кефирного маринада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из курицы на сковороде — это сочные кусочки мяса с золотистой корочкой и пикантным ароматом специй, которые легко приготовить без мангала! По этому рецепту курица будет сочиться от кефирного маринада.

Рецепт: смешайте 500 г куриного филе (нарезанного кубиками), 1 стакан кефира, 2 ст. л. горчицы, 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль и перец. Оставьте на 2 часа в холодильнике — кисломолочный продукт размягчит волокна, а специи пропитают мясо. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. масла, обжаривайте курицу на среднем огне 10–12 минут, постоянно помешивая или переворачивая шпажки, пока не появится румяная корочка.

Готовый шашлык получается нежным внутри с хрустящей поверхностью, а чесночно-пряные нотки делают его вкус насыщенным. Подавайте с зеленым луком и лавашом — такой ужин спасет даже в условиях цейтнота.

Ранее стало известно, как приготовить куриный шашлык в томатном маринаде: сочность и аромат гарантированы.

