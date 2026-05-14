Шашлык из говядины в духовке — сочное спасение, когда до мангала далеко. Мясо тает во рту

Когда выезд на природу откладывается, а душа просит праздника, духовка становится лучшим другом. Главное — не экономить на луке. Лук в блендере дает сок, который пропитывает мясо не хуже любого маринада.

Что понадобится

500 г говяжьей мякоти, 3 луковицы, 100 мл бульона, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 1 ч. л. специй для мяса.

Как я готовлю

Лук очищаю, измельчаю в блендере до кашицы, перекладываю в миску. Добавляю воду, оливковое масло, соль, перец и специи, перемешиваю.

Говядину очищаю от пленок, нарезаю кусочками 3х3 см, выкладываю в маринад, перемешиваю. Накрываю пленкой, убираю в холодильник на 6–12 часов.

За час до запекания замачиваю шпажки в холодной воде. Духовку разогреваю до 200 °C. Противень застилаю фольгой. Нанизываю мясо на шпажки плотно друг к другу.

Укладываю шпажки на противень так, чтобы концы свисали за бортики. На дно духовки ставлю жаропрочную емкость со стаканом горячей воды.

Запекаю 35–45 минут, периодически переворачивая шпажки. Готовность проверяю ножом — сок должен быть прозрачным. Подаю горячим с соусом и зеленью.

