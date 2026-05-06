Шашлык из фаршированных баклажанов: новый рецепт для пикника — это очень сочно

Шашлык из фаршированных баклажанов — это сочное, ароматное и невероятно вкусное блюдо для пикника. Нежные слайсы баклажанов, обернутые вокруг пикантной начинки, обжариваются на углях до румяной корочки.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 баклажана, 300 г мясного фарша, 1 болгарский перец, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: баклажаны нарежьте тонкими слайсами вдоль, посолите, сбрызните маслом, оставьте на 10 минут, чтобы стали мягкими. Фарш смешайте с мелко нарезанным болгарским перцем, тертым сыром, солью, перцем, паприкой и чесноком.

На каждый слайс баклажана выложите ложку начинки, сверните рулетиком. Насадите рулетики на шампуры. Жарьте на углях до румяной корочки и полной готовности (10–15 минут). Подавайте горячими.

