06 мая 2026 в 18:35

Шашлык из фаршированных баклажанов: новый рецепт для пикника — это очень сочно

Фото: D-NEWS.ru
Шашлык из фаршированных баклажанов — это сочное, ароматное и невероятно вкусное блюдо для пикника. Нежные слайсы баклажанов, обернутые вокруг пикантной начинки, обжариваются на углях до румяной корочки.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 баклажана, 300 г мясного фарша, 1 болгарский перец, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: баклажаны нарежьте тонкими слайсами вдоль, посолите, сбрызните маслом, оставьте на 10 минут, чтобы стали мягкими. Фарш смешайте с мелко нарезанным болгарским перцем, тертым сыром, солью, перцем, паприкой и чесноком.

На каждый слайс баклажана выложите ложку начинки, сверните рулетиком. Насадите рулетики на шампуры. Жарьте на углях до румяной корочки и полной готовности (10–15 минут). Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как замариновать куриную грудку на шашлык без майонеза и уксуса.

Дарья Иванова
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

