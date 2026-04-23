Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 23:15

Никакого майонеза и уксуса: маринад для шашлыка из куриной грудки — мясо будет мягким

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт маринада для сочного шашлыка из куриной грудки без майонеза и уксуса гарантирует безупречный результат.

Греческий йогурт, лук, сладкая паприка и растительное масло создают нежную ароматную среду, которая пропитывает мясо, делая его мягким, сочным и невероятно вкусным. Даже куриная грудка после такого маринада получается не сухой, а тающей во рту.

Для приготовления понадобится: 1 кг куриного филе, 200 г греческого йогурта, крупная луковица, 1 ст. л. сладкой паприки, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла.

Рецепт: куриное филе нарежьте крупными кубиками (3-4 см). Луковицу натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. В большой миске смешайте йогурт, луковую кашицу, паприку, перец, соль и масло. Добавьте курицу, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая излишки маринада. Жарьте на углях до румяной корочки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
шашлыки
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.