Никакого майонеза и уксуса: маринад для шашлыка из куриной грудки — мясо будет мягким

Никакого майонеза и уксуса: маринад для шашлыка из куриной грудки — мясо будет мягким

Этот рецепт маринада для сочного шашлыка из куриной грудки без майонеза и уксуса гарантирует безупречный результат.

Греческий йогурт, лук, сладкая паприка и растительное масло создают нежную ароматную среду, которая пропитывает мясо, делая его мягким, сочным и невероятно вкусным. Даже куриная грудка после такого маринада получается не сухой, а тающей во рту.

Для приготовления понадобится: 1 кг куриного филе, 200 г греческого йогурта, крупная луковица, 1 ст. л. сладкой паприки, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла.

Рецепт: куриное филе нарежьте крупными кубиками (3-4 см). Луковицу натрите на мелкой терке или измельчите в блендере. В большой миске смешайте йогурт, луковую кашицу, паприку, перец, соль и масло. Добавьте курицу, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Нанизывайте мясо на шампуры, стряхивая излишки маринада. Жарьте на углях до румяной корочки.

