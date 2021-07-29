Северный флот потерял из-за аферы почти 700 млн рублей

ФСБ и Следственный комитет России обнаружили, что при модернизации вооружения кораблей Северного флота бывшие руководители московских ОАО «Завод „Электроприбор“» Муталиб Эмиралиев и АО «Союз-М» Замир Ахмедов не выполнили работы по госконтрактам. Убыток составил 692,7 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что Эмиралиев и Ахмедов были в сговоре с сотрудниками главкомата ВМФ и военными представителями. Обоим гарнизонный военный суд продлил арест в СИЗО на два месяца, иначе они могут скрыться: подозреваемые имеют загранпаспорта, жильё и банковские счета за границей. Решающим аргументом стали данные прослушки о намерении обоих покинуть страну.

Обвиняемые не признали вину и, по данным следствия, не дают правдивые показания. Им вменяют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Ранее силовики завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве во время модернизации тренировочной гидролаборатории Центра подготовки космонавтов, к которому оказались причастны подразделения Роскосмоса и Спецстроя России.