https://static.news.ru/photo/4d62f518-e76f-11e9-b1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Часть пенсионеров и бюджетников, проживающих в Севастополе, не смогли получить зарплату и пенсионные выплаты из-за технического сбоя. Об этом 5 октября на своей официальной странице в социальной сети сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развозжаев.

Он заявил, что технические неполадки возникли в городском казначействе. По этой причине начисления пенсий и зарплат 4 октября произошли в неполном объёме.

— В первую очередь вчера начали в ручном режиме набивать платежки по пенсиям. Работа до ночи велась в ручном режиме. Больше 50 процентов пенсионеров пенсии получили, — пишет Развозжаев в Instagram.

В связи с инцидентом глава города распорядился создать оперативный штаб. Сотрудники казначейства и профильных ведомств продолжают работать в выходные.

Развозжаев подчеркнул, что в случившемся нет вины специалистов. В настоящее время работа системы восстановлена. Пенсионеры получат деньги 7 октября до обеда, а бюджетники — до конца рабочего дня.

Ранее News.ru писал, что суд удовлетворил иск прокуратуры Курчатовского района Челябинска и потребовал банк возместить средства местной жительнице, которые удерживались из её пенсии с 2017 года. С пенсионерки с 2016 года взыскивалась задолженность по кредиту на сумму более 260 тысяч рублей из-за кредита другой женщины.