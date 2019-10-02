Суд удовлетворил иск прокуратуры Курчатовского района Челябинска и потребовал банк возместить средства местной жительнице, которые удерживались из её пенсии с 2017 года.
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В документе указано, что с пенсионерки с 2016 года взыскивалась задолженность по кредиту на сумму более 260 тысяч рублей.
Постановлением судебного пристава — исполнителя обращено взыскание на пенсию должника в размере 50% дохода. Районное управление Пенсионного фонда РФ с сентября 2017 по май 2019 года проводило удержание из пенсии. Всего на сумму около 69 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.
Решение суда было отменено в марте 2019 года из-за новых обстоятельств. Следователь отдела полиции установил, что за кредитом в банк обращалась не пенсионерка, а другая женщина. После этого суд отказал кредитной организации в иске о взыскании задолженности с жительницы Челябинска, которая эти деньги и не получала.
Интересы пенсионерки защитил прокурор, который обратился в суд с заявлением о повороте исполнения решения суда.
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