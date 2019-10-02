https://static.news.ru/photo/2253d2fe-89a3-11e9-83f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Суд удовлетворил иск прокуратуры Курчатовского района Челябинска и потребовал банк возместить средства местной жительнице, которые удерживались из её пенсии с 2017 года.

Сообщение опубликовано на сайте областного надзорного ведомства.

В документе указано, что с пенсионерки с 2016 года взыскивалась задолженность по кредиту на сумму более 260 тысяч рублей.

Постановлением судебного пристава — исполнителя обращено взыскание на пенсию должника в размере 50% дохода. Районное управление Пенсионного фонда РФ с сентября 2017 по май 2019 года проводило удержание из пенсии. Всего на сумму около 69 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре.

Решение суда было отменено в марте 2019 года из-за новых обстоятельств. Следователь отдела полиции установил, что за кредитом в банк обращалась не пенсионерка, а другая женщина. После этого суд отказал кредитной организации в иске о взыскании задолженности с жительницы Челябинска, которая эти деньги и не получала.

Интересы пенсионерки защитил прокурор, который обратился в суд с заявлением о повороте исполнения решения суда.

Ранее News.ru писал, что мошенники из России похитили 33 млн рублей со счетов казахстанцев.