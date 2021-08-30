Сестра убитой в Тюмени девочки захотела взять под опеку всех детей семьи

Старшая сестра погибшей восьмилетней школьницы из Тюмени хочет оформить опеку над остальными детьми семьи из-за асоциального образа жизни родителей. Об этом заявила адвокат Марина Козырь, сообщает ТАСС.

Да, у неё (сестры. — NEWS.ru) есть такое намерение — оформить опеку, — заявила Козырь.

Адвокат отметила, что остальные дети семьи сейчас находятся в социально-реабилитационном центре. По словам Козырь, на неё вышли волонтёры, потом она лично пообщалась с сестрой погибшей девочки. Юрист отметила, что свои услуги она окажет бесплатно.

Ранее органы соцзащиты Тюмени обратились с иском в суд о лишении родительских прав отца и матери убитой девочки. Как выяснилось, школьница, её малолетние брат и сестра существовали в адских условиях и голодали.

Мать ушла из семьи и воспитанием детей никак не занималась. Отец отсидел срок, пил, заставлял детей собирать для него окурки.

Ранее в Тюмени бывший сотрудник милиции и спецназовец Виталий Бережной, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил к себе в квартиру Настю Муравьёву, разрешив ей воспользоваться своим Wi-Fi-сигналом. После этого он связал, изнасиловал, а позже задушил ребёнка. Чтобы замести следы преступления, Бережной хранил тело девочки в холодильнике, а потом отнёс в коробке убитую к берегу озера Оброчное, где она была найдена. После задержания Бережной во всём сознался, ему грозит от восьми до 20 лет тюрьмы.