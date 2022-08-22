Сервис аудиокниг Storytel объявил о прекращении работы в России

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Шведский стриминговый сервис аудиокниг Storytel, который начал работу в России в 2017 году, объявил о прекращении работы с 1 октября. Пользователи приложения получили письмо с заявлением об уходе из РФ по почте. Скриншот такого письма опубликовали в Telegram-канале «Да сколько можно». Представители Storytel заверили юзеров, оплативших подписку, в возврате денег за неиспользованный период.

Дорогие пользователи Storytel, у нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года. С 1 октября приложение станет недоступным, — сообщил сервис.

Ранее Spotify объявил о прекращении работы в России в конце марта. На подобный шаг руководство сервиса решилось из-за принятия закона об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооружённых сил РФ. Компания полностью остановила работу на территории РФ 11 апреля, а 18 апреля Spotify был удалён из App Store для российских пользователей.

Некоторые иностранные компании решили уйти с российского рынка или приостановить работу в стране после начала военной операции России на Украине. Продлевать россиянам подписку отказался в том числе стриминговый сервис Netflix. Более того, он удалил своё приложение из российских App Store и Google Play.