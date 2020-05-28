Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

https://static.news.ru/photo/3fbe40a6-a11a-11ea-ad12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители столицы теперь могут найти расписание прогулок в сервисе «Яндекс.Карты». Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

На «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома, — объяснил Немерюк.

Это сделали для удобства москвичей, сообщает ТАСС.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

NEWS.ru писал, что во всех больницах Москвы возобновят плановую госпитализацию с 1 июня. По словам Собянина, возвращение к прежним объёмам будет проходить постепенно. Поликлиники с этой недели начали наращивать объёмы оказания плановой помощи.