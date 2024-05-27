Сервис «Иви» вновь оштрафовали за демонстрацию нетрадиционных отношений Таганский суд оштрафовал «Иви» за демонстрацию фильмов с элементами ЛГБТ

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Онлайн-кинотеатр «Иви» вновь оштрафовали за распространение среди несовершеннолетних аудиовизуальных произведений, демонстрирующих ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РИА Новости. По информации журналистов, решение вынес Таганский районный суд города Москвы.

Таганский районный суд города Москвы признал Общество с ограниченной ответственностью «Иви.ру» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), — передали в СМИ.

Суд назначил стриминговому сервису административное наказание. Онлайн-кинотеатр обязан выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

В январе на «Иви» составили новый административный протокол за демонстрацию кинокартин с элементами ЛГБТ. На сервис уже несколько раз накладывали миллионный штраф за показ фильмов без маркировки «18+». Тогда речь шла о таких кинолентах, как «Маленькая Италия», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие», «Идеальные незнакомцы». Во всех случаях Роскомнадзор установил факт содержания сцен с демонстрацией ЛГБТ-сцен в фильмах.