На «Иви» составили четвертый протокол за фильмы с ЛГБТ Суд Москвы зарегистрировал новый протокол на «Иви» за ЛГБТ-сцены без маркировки

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На онлайн-кинотеатр «Иви» составили новый административный протокол за демонстрацию фильмов с элементами ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) без маркировки «18+». Четвертый по счету протокол зарегистрировал Таганский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Суд зарегистрировал административный протокол в отношении ООО «ИВИ.РУ», — приводит агентство слова собеседника в суде.

На онлайн-кинотеатр уже несколько раз накладывали миллионный штраф за показ фильмов без маркировки «18+». Тогда речь шла о кинокартинах «Маленькая Италия», «Доктор „Т“ и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие», «Идеальные незнакомцы». Во всех случаях Роскомнадзор установил факт содержания сцен с демонстрацией ЛГБТ-сцен в фильмах.

Ранее онлайн-кинотеатр «Иви» опроверг сообщения о четвертом по счету административном протоколе, составленном в отношении видеосервиса по причине неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Как рассказал заместитель генерального директора по правовым вопросам и взаимодействию с органами госвласти компании Михаил Платов, такая информация появилась из-за ошибки в базе данных московских судов.