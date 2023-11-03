В «Иви» прокомментировали данные о новом штрафе за показ ЛГБТ-сцен «Иви» опроверг данные о новом протоколе за показ фильмов без маркировки 18+

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-кинотеатр «Иви» опроверг сообщения о новом, четвертом по счету административном протоколе, составленном в отношении видеосервиса по причине неверной возрастной маркировки фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений. Как рассказал ТАСС заместитель генерального директора по правовым вопросам и взаимодействию с органами госвласти компании Михаил Платов, такая информация появилась из-за ошибки в базе данных московских судов.

Новых протоколов по фактам неверной возрастной маркировки при демонстрации фильмов с ЛГБТ в отношении «Иви» не составлялось. На портале районных судов Москвы действительно появилась новая карточка, в которой фигурирует онлайн-кинотеатр «Иви». Но она относится не к новому протоколу, а к обжалованию одного из предыдущих постановлений в отношении должностного лица, — пояснил представитель компании.

По словам Платова, представители суда по ошибке внесли в карточку дела информацию об «Иви», а не о должностном лице. Это и стало причиной появления недостоверной информации и дальнейшего недопонимания.

Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр «Иви» могут оштрафовать за показ фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ-отношений, без возрастной маркировки 18+. Соответствующий протокол составил Роскомнадзор, сообщили в Таганском суде Москвы.

Это стало бы уже четвертым обращением ведомства в суд относительно «Иви» и трансляции кинолент с ЛГБТ-сценами без возрастных ограничений. В прошлый раз дело рассматривал Останкинский суд Москвы и в итоге оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр. Более того, прокатчику уже выписывали два штрафа за аналогичное нарушение.