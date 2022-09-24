Сервис для просмотра карт 2ГИС удален из магазина приложений Сервис для просмотра карт 2ГИС удалили из AppStore

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Российский навигационный сервис 2ГИС удален из магазина приложений AppStore. При этом приложение все еще остается доступным для пользователей устройств на базе Android в Google Play. В 2020 году 72% акций компании приобрел «Сбербанк», который находится под западными санкциями.

Стоит отметить, что ссылка на приложение на сайте компании Apple также не открывается.

Ранее Минцифры РФ и VK объявили о запуске бета-версии российского магазина приложений RuStore. Как сообщил глава VK Владимир Кириенко, платформа будет открыта к диалогу и доступна в том числе для зарубежных разработчиков. Идея создать отечественный аналог App Store и Google Play появилась после сбоев в работе некоторых приложений и удаления ряда программ с иностранных платформ.

В Минцифры отметили, что магазин RuStore станет маркетом приложений не только для отечественных разработчиков, но и зарубежных. По мнению гендиректора VK Владимира Кириенко, альтернативный магазин не должен иметь границ.

Предполагается, что законодательно будет один маркет, вокруг которого планируется консолидировалась отрасль, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Однако он отметил, что ведомство выступает за конкуренцию и не будет «никого не ограничивать».