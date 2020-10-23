Сергей Миронов ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса

Председатель партии «Справедливая Россия» и лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов перешёл на режим самоизоляции. Некоторое время назад он получил положительный тест на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы политика.
В настоящее время Миронов продолжает выполнять свои должностные обязанности дистанционно.
Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции, — приводятся в сообщении слова Сергея Миронова.
Лидер фракции «СР» также заверил, что чувствует себя хорошо, и призвал общественность внимательнее относиться к своему здоровью.
Ранее NEWS.ru писал, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у одного из членов семьи, рассказал журналистам помощник руководителя ведомства Алексей Кузнецов.
По словам сотрудника министерства, Мурашко чувствует себя хорошо, но в ближайшем будущем будет работать удалённо.