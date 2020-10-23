Сергей Миронов ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5b414d80-152f-11eb-bc88-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия» и лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов перешёл на режим самоизоляции. Некоторое время назад он получил положительный тест на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы политика.

В настоящее время Миронов продолжает выполнять свои должностные обязанности дистанционно.

Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции, — приводятся в сообщении слова Сергея Миронова.

Лидер фракции «СР» также заверил, что чувствует себя хорошо, и призвал общественность внимательнее относиться к своему здоровью.

Ранее NEWS.ru писал, что глава российского Минздрава Михаил Мурашко уйдёт на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) у одного из членов семьи, рассказал журналистам помощник руководителя ведомства Алексей Кузнецов.

По словам сотрудника министерства, Мурашко чувствует себя хорошо, но в ближайшем будущем будет работать удалённо.