Сенаторы предложили повысить доступность лекарств от рассеянного склероза

Инновационные препараты для лечения рассеянного склероза должны включаться в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП) и клинические рекомендации не позднее года с момента их регистрации. Такое предложение направили Минздраву члены Экспертного совета по здравоохранению при комитете Совфеда по социальной политике, сообщает «Парламентская газета».

Зампред комитета, заслуженный врач России Татьяна Кусайко отметила, что в России насчитывается около 150 тысяч пациентов с рассеянным склерозом. Выявить это заболевание сложно, нередко на постановку диагноза уходят годы. Кроме того, появляются новые, более агрессивные формы этой болезни и необходимы новые подходы к лечению.

В ближайшие годы эксперты ожидают появления большого количества инновационных препаратов, в связи с этим врачебное сообщество считает необходимым обновить клинические рекомендации и изменить стандарты оказания медицинской помощи, — сказала сенатор.

По мнению законодателей, ускоренное включение лекарств от рассеянного склероза в перечень жизненно необходимых позволит оперативно обеспечивать ими пациентов. Они также предложили Минздраву проработать вопрос о создании центров рассеянного склероза при ведущих НМИЦ и стандарта специализированной помощи при обострении болезни. Наряду с этим сенаторы отметили необходимость создания программы обучения неврологов амбулаторного звена по профилю рассеянный склероз.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что данное заболевание развивается постепенно и зачастую незаметно для пациента. Первыми его признаками могут стать потеря равновесия и ухудшение зрения.