Сенаторы подвергли критике налог на бездетность

Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский оценили предложение о введении налога на бездетность в России. По их мнению, он не улучшит демографическую ситуацию.
Ранее председатель Совета матерей Татьяна Буцкая призвала ввести налог на бездетность для женщин и мужчин. Она считает, что такой штраф в 500 рублей ежемесячно поможет вывести страну из демографической ямы и спасти от роста миграции.
Как
Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, — заявил Рязанский.
По его мнению, иметь детей или не иметь — вопрос свободного выбора.
Как писал NEWS.ru, Госдума РФ планирует принять законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% в отношении доходов свыше 5 млн рублей до конца октября 2020 года. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
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