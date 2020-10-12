Сенаторы подвергли критике налог на бездетность

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Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский оценили предложение о введении налога на бездетность в России. По их мнению, он не улучшит демографическую ситуацию.

Ранее председатель Совета матерей Татьяна Буцкая призвала ввести налог на бездетность для женщин и мужчин. Она считает, что такой штраф в 500 рублей ежемесячно поможет вывести страну из демографической ямы и спасти от роста миграции.

Как сообщает РБК, Святенко считает, что для каждой семьи, есть ли в ней дети или нет, важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Она предложила развивать инструменты, которые уже показали свою эффективность.

Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, — заявил Рязанский.

По его мнению, иметь детей или не иметь — вопрос свободного выбора.

Как писал NEWS.ru, Госдума РФ планирует принять законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% в отношении доходов свыше 5 млн рублей до конца октября 2020 года. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.