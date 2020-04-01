Сенатор рассказала, как в Москве будут ловить нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/8ebf64ac-7427-11ea-bd85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Член Совета Федерации от Москвы Инна Святенко заявила, что современные системы слежения с возможностью распознавания лиц помогут пресекать нарушения режима самоизоляции в столице.

Будут задействованы все технические возможности, которые есть на территории города Москвы. Человека можно отследить по его проездному билету, а также по системе видеонаблюдения в городе, — отметила Святенко.

Она также добавила, что режим жёсткого карантина был введён, поскольку простую рекомендацию оставаться дома москвичи не восприняли всерьёз.

Минувшие выходные показали, что многие восприняли домашний режим как обычные выходные. Именно поэтому руководством города принято решение о введении домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста, — пояснила сенатор.

Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд из города и въезд в город не закрыты. Аналогичный режим «всеобщей самоизоляции» по примеру столицы также ввели в половине регионов страны.

Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. На Москву приходится 1880 больных. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор предписал проверять на COVID-19 не только тех, кто вернулся из-за рубежа и контактировал с ними, но и пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и людей после 65 лет с симптомами ОРВИ.