Сенатор описал плюсы от прорыва транспортной блокады Крыма Сенатор Цеков: прорыв блокады Крыма положительно скажется на Херсонской области

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Транспортное сообщение Крыма с украинскими регионами в первую очередь положительно скажется на Херсонской области, считает сенатор Сергей Цеков. По его мнению, местные жители смогут отправиться на полуостров для отдыха или коммерческих целей, пишет Lenta.ru.

Иметь возможность приехать в Крым по делам, отдохнуть и реализовать продукцию, которая производится в Херсонской области, — это хороший шаг. В Крыму проходит много мероприятий, на которые раньше приезжали представители культуры и образования из Херсона. Я думаю, что сейчас они тоже приедут, — перечислил Цеков.

Он также добавил, что благодаря прорыву блокады украинские студенты смогут учиться в крымских вузах. По его мнению, происходящие в Херсонской области события можно назвать шагом к самостоятельности региона. Цеков подчеркнул, что между Кремлём и украинским регионом крайне важно наладить информационное сообщение. Таким образом Москва будет знать, что происходит в Херсонской области, а местные жители будут должным образом проинформированы о намерениях Кремля.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что транспортная блокада Крыма окончена, на полуострове идёт полное восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобождёнными украинскими регионами. Уже восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В перспективе по ним пойдут пассажирские поезда.