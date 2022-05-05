В Крыму заявили об успешной ликвидации транспортной блокады

Фото Елена Гурдина/NEWS.ru

Транспортная блокада Крыма окончена, на полуострове идёт полное восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобождёнными украинскими регионами. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сообщает РИА Новости.

Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи, — рассказал представитель крымского правительства.

Уже восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью. В перспективе по ним пойдут пассажирские поезда, отметил Крючков.

По словам советника главы Крыма, в самих освобождённых от украинских националистов регионах полноценно заработал городской и междугородний общественный транспорт, что само по себе является показателем вхождения жизни в нормальное русло.

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