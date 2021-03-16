Сенатор оценила учительские зарплаты в разных регионах РФ

https://static.news.ru/photo/c9a22640-865a-11eb-8460-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Базовая часть заработка учителя в ряде российских регионов не превышает 25%, хотя, по майскому указу президента должна составлять 70%. Глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова считает, что зарплата учителей должна быть «понятной и прозрачной», а её начисление — одинаковым на всей территории России.

Мы добиваемся, чтобы зарплата учителей была понятной и прозрачной, а подходы к ней одинаковыми на всей территории России. При этом за основу при расчёте оклада следует брать одну ставку, то есть 18 часов. Ситуация, когда для получения зарплаты, предписанной майскими указами, предметнику приходится пахать на полторы-две ставки, неприемлема, — заявила «Парламентской газете» Гумерова.

Ещё в 2017 году Минпросвещения дало рекомендации, по которым оклад учителя должен составлять 70% зарплаты, а стимулирующие выплаты — 30%, но их исполняют только в 17 регионах. По данным комитета за январь, в некоторых субъектах РФ базовая часть заработной платы учителя составляет менее 25%. То есть педагог гарантированно может рассчитывать на 8-9 тысяч рублей в месяц, а всё остальное ему начисляется надбавками на усмотрение директора школы.

Гумерова предложила уходить от этой практики и надбавки к окладу начислять, например, за победу учеников на олимпиадах или за организацию воспитательной работы, но никак не за уборку пришкольных участков.

Как писал NEWS.ru, учителям в возрасте до 35 лет нужно дать федеральный оклад в размере полутора-двух МРОТ. Это стартовый оклад, который нужно зафиксировать в системе оплаты труда педагогов. С таким предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова. Она направила обращение на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко. По мнению парламентария, такая инициативы поможет повысить престиж профессии. К тому же у учителей появится возможность оставаться работать в своём регионе. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.