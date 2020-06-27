Сенатор оценила идею замены дипломных работ студентов стартапами

https://static.news.ru/photo/a62a5120-b9ea-11ea-b876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Возможность для выпускников вузов предоставлять вместо дипломной работы свой стартап является востребованной временем идеей. Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Это очень интересная, востребованная временем идея. Сегодня она в определённом количестве вузов отработана. Многие вузы в кооперации с крупнейшими предприятиями, малым бизнесом, конкретными площадками индустриальными с такими подходами работают, — цитирует парламентария «Москва 24».

По словам сенатора, реализованные стартапы станут реальным показателем того, как студент может применить полученные знания на практике. Кроме того, есть возможность показать на деле, насколько идеи и подходы выпускника востребованы.

Гумерова добавила, что в данное время экономика заинтересована в нестандартных подходах к решению определённых задач, а руководители крупных предприятий нуждаются в людях, которые могут воплотить в жизнь свои изобретения. Это, считает депутат, особенно актуально в условиях ситуации с коронавирусом, когда экономика и бизнес находились в стагнации.

Ранее стало известно, что с 2021 года в 40 вузах России выпускники смогут вместо дипломной работы предоставлять на рассмотрение аттестационной комиссии свой стартап. В Минобрнауки полагают, что это позволит студентам не просто получить диплом, а сразу привлечь инвестиции в собственный проект.

Реализация программы обучения абитуриентов и преподавателей университетов в подготовке стартапов в качестве выпускной квалификационной работы предусмотрены программой «Цифровая экономика». В учебных заведениях уверены, что опыт такой работы соотнесет вузовское образование с потребностями рынка, уточняют «Известия».

Как писал NEWS.ru, Московский государственный университет организует государственные экзамены и защиту дипломных работ в онлайн-режиме из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По словам ректора вуза Виктора Садовничего, более 10,6 тысячи выпускников будут проэкзаменованы государственной комиссией в удалённом режиме — после идентификации личности преподаватели будут видеть экзаменуемого, слышать ответы на вопросы, а затем ставить оценку.