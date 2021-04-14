Сенатор оценил меры по снижению бедности в РФ

https://static.news.ru/photo/580fb910-9dbc-11eb-8fe1-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Росстат отчитался о снижении официального уровня бедности в России до 12% по итогам прошлого года. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский считает, что число малоимущих в стране снизилось за счёт дополнительных выплат в период пандемии.
В общей сложности более 200 с лишним миллиардов рублей выплат. Плюс в 2020 году достаточно серьёзные выплаты были врачебному и сестринскому персоналу, тем, кто работал на машинах скорой помощи. Кроме этого ещё и вспомогательные подразделения, и службы, которые имели отношение к борьбе с COVID-19, там выплаты тоже были достаточно большие, — сообщил RT Рязанский.
Сенатор также отметил, что снижению уровня бедности способствовали повышенная индексация размера пенсий неработающим пенсионерам и выплата детских пособий.
И я думаю, что такой инструмент как социальный контракт, который начинает работать практически системно по многим регионам нашей страны, — это тоже подспорье, которое поможет решать проблему бедных семей. И в целом повышение МРОТ и вся методика подсчёта порога бедности, — добавил Рязанский.
Как писал NEWS.ru, в Федеральной службе госстатистики (Росстат) отчитались о снижении официального уровня бедности в России до 12,1% по итогам 2020 года. Это является минимальным показателем с 2014 года. Специалисты связывают снижение числа малоимущих с выплатами населению РФ на фоне пандемии. Согласно официальной статистике, в IV квартале прошлого года у россиян выросли доходы от собственности (на 34,6% к III кварталу), а также доходы от предпринимательской и иной производственной деятельности (на 22,5% к III кварталу). Вместе с активной поддержкой наиболее незащищённых групп населения рост доходов в IV квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан, подчеркнули в ведомстве.