Сенатор оценил меры по снижению бедности в РФ

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Из миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции нового типа, заболели единицы. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, сомнений в действии российской вакцины уже не осталось. Сыворотка продемонстрировала свою надёжность и безопасность. Говоря об этом, Собянин и заявил о единичных случаях заболевания среди миллиона москвичей,...