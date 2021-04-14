В Росстате сообщили о снижении бедности в России в 2020 году

https://static.news.ru/photo/3b0a31ec-9d44-11eb-8082-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федеральной службе госстатистики (Росстат) отчитались о снижении официального уровня бедности в России до 12,1% по итогам 2020 года. Это является минимальным показателем с 2014 года. Специалисты связывают снижение числа малоимущих с выплатами населению РФ на фоне пандемии.

Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек, или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 п. п., или на 300 тыс. человек, меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год, — сообщили в Росстате.

Согласно официальной статистике, в IV квартале прошлого года у россиян выросли доходы от собственности (на 34,6% к III кварталу), а также доходы от предпринимательской и иной производственной деятельности (на 22,5% к III кварталу).

Вместе с активной поддержкой наиболее незащищённых групп населения рост доходов в IV квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан, — подчеркнули в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, инфляция в марте выросла до 5,8%, что на 1 п. п. выше, чем месяцем ранее. До такого уровня рост потребительских цен не поднимался с конца 2016 года. Больше всего на обесценивание доходов влияет продуктовая инфляция, которая в марте замедлилась на 0,18 п. п., до 7,58%, по сравнению с предыдущим месяцем. Однако из всех продуктов подешевели только овощи из-за сезонного снижения цен, следует из данных Росстата.

Остальные продукты подорожали. Куриное мясо выросло в цене на 7,2%, баранина — на 5%, говядина — на 2,3%, яйца — на 5,3% (в некоторых регионах этот показатель достиг рекордных 10–14%).