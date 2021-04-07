Рост цен в России побил пятилетней рекорд

https://static.news.ru/photo/4cdbe32c-97ac-11eb-8174-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в марте выросла до 5,8%, что на 1 п.п. ниже, чем месяцем ранее. До такого уровня рост потребительских цен не поднимался с конца 2016 года.

Больше всего на обесценивание доходов влияет продуктовая инфляция, которая в марте замедлилась на 0,18 п.п. до 7,58% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако из всех продуктов подешевели только овощи из-за сезонного снижения цен, следует из данных Росстата.

Остальные продукты подорожали. Куриное мясо выросло в цене на 7,2%, баранина — на 5%, говядина — на 2,3%, яйца — на 5,3% (в некоторых регионах этот показатель достиг рекордных 10-14%), передают «Новые известия».

Ранее стало известно, что потребление говядины в 2020 году в России упало на 3,4% до 1,94 млн т, что является минимальным показателем за последние десять лет.

Как писал NEWS.ru, инфляция остаётся актуальной и злободневной проблемой для миллионов россиян. Рост цен сказывается на уровне жизни граждан. В ЦБ дают понять, что сами россияне разгоняют инфляцию, отмечая растущий внутренний спрос. Экономисты с этим не согласны. Они называют несколько причин ускорения инфляции, считая одной из главных проводимую в стране экономическую и фискальную политику.