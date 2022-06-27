Семья Юрия Шатунова заявила, что не имеет претензий к врачам

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Юрий Шатунов

Родственники и просто близкие люди недавно умершего певца Юрия Шатунова не имеют никаких претензий к врачам, которые пытались спасти артиста, пишет РИА Новости. Официальное заявление семьи солиста «Ласкового мая» распространил его представитель Аркадий Кудряшов.

Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем, — сказал собеседник агентства.

Ранее появлялась информация о том, что скорая якобы просто не смогла выехать к артисту вовремя, поскольку могло не быть свободных карет. Теперь медицинских сотрудников домодедовской больницы проверят на халатность, решение будут принимать компетентные органы.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, ему было всего 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Друзья певца сами довезли его до больницы, но помочь ему уже было нельзя: через некоторое время Шатунов скончался.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что после трагической смерти артиста необходимо реформировать медицинскую систему в России. Он опубликовал собственные предложения и подчеркнул, что делать все это нужно немедленно.