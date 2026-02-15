Зимняя Олимпиада — 2026
Семья воротит нос от борща? Готовлю обалденный суп-лазанью — сытный, кремовый, как бешамель

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт отлично адаптируется: вместо говяжьего фарша можно использовать куриный или индюшиный, а вместо макарон — поломать на кусочки настоящие листы лазаньи.

В кастрюле с толстым дном разогреваю 30 г растительного масла, обжариваю 500 г говяжьего фарша с мелко нарезанными луком, морковью и двумя стеблями сельдерея до мягкости овощей. Добавляю соль, черный перец, сушеный базилик, измельченный чеснок и щепотку сахара для баланса кислоты.

Вливаю 400 мл перетертых томатов, прогреваю 3-4 минуты, затем вливаю 200 мл теплых сливок, добавляю 100 г моцареллы и 100 г пармезана, прогреваю еще 4-5 минуты, помешивая, пока сыры не расплавятся. Вливаю 2,5 л горячего бульона или воды, довожу до кипения, засыпаю 150 г макарон или поломанных листов лазаньи и варю до готовности пасты. Подаю, посыпав дополнительным тертым пармезаном.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
