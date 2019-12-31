Семеро граждан Украины задержаны в Польше. Их подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе.
Ещё троим суд запретил покидать польскую территорию.
По данным украинских СМИ, задержание произошло по запросу России, куда они в дальнейшем и будут экстрадированы. Они являются фигурантами дел о торговле оружием, контрабанде наркотиков и разбойных нападениях,
В общей сложности с 2016 года в Польше задержано 19 граждан Украины, которых разыскивает Интерпол для выдачи России.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу с Россией.
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