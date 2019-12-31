https://static.news.ru/photo/4eeb410a-2ba4-11ea-aa28-fa163e074e61_660.jpg Фото: sluzbacelna/facebook.com

Семеро граждан Украины задержаны в Польше. Их подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе.

Ещё троим суд запретил покидать польскую территорию.

По данным украинских СМИ, задержание произошло по запросу России, куда они в дальнейшем и будут экстрадированы. Они являются фигурантами дел о торговле оружием, контрабанде наркотиков и разбойных нападениях, передаёт ИА REGNUM.

В общей сложности с 2016 года в Польше задержано 19 граждан Украины, которых разыскивает Интерпол для выдачи России.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу с Россией.