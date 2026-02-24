Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:03

Семейный ужин за час: курица с картошкой по-французски. Мариную бедра, запекаю под сыром. Аромат на весь дом, вкус — сказка!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофель, запекаемый под «одеялом» из курицы и под крышкой из фольги, не жарится, а томится. Он впитывает весь выделяющийся из лука и мяса сок, становясь невероятно нежным, маслянистым и ароматным, почти как в рагу.

Для блюда беру 6-8 куриных бедер (можно с кожей). Для маринада смешиваю в миске 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки сметаны или майонеза, 2 зубчика чеснока (пропущенных через пресс), соль, черный перец и 1 чайную ложку сушеных прованских трав. Заливаю этим маринадом курицу, хорошо перемешиваю и оставляю минимум на 30 минут (можно на несколько часов в холодильнике). Духовку разогреваю до 200°C. 6-8 средних картофелин очищаю и нарезаю тонкими дольками (как на жареную картошку). Две крупные луковицы очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Противень с высокими бортиками слегка смазываю растительным маслом. Выкладываю картофель ровным слоем, солю и перчу по вкусу. Затем равномерно распределяю по картошке лук. Сверху выкладываю маринованные куриные бедра вместе со всем оставшимся маринадом. Плотно накрываю противень фольгой и отправляю в духовку на 30 минут. Затем снимаю фольгу, обильно посыпаю все содержимое противня 150-200 граммами тертого сыра (чеддер, гауда или российский) и запекаю еще 15-20 минут без фольги, пока курица не зарумянится, а сыр не расплавится и не подрумянится. Подаю сразу, прямо из духовки, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
еда
рецепты
мясо
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игра на электрогитаре сгубила студента РГГУ
Раскрыта причина смерти актрисы Ирины Шевчук
Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.