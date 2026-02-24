Семейный ужин за час: курица с картошкой по-французски. Мариную бедра, запекаю под сыром. Аромат на весь дом, вкус — сказка!

Картофель, запекаемый под «одеялом» из курицы и под крышкой из фольги, не жарится, а томится. Он впитывает весь выделяющийся из лука и мяса сок, становясь невероятно нежным, маслянистым и ароматным, почти как в рагу.

Для блюда беру 6-8 куриных бедер (можно с кожей). Для маринада смешиваю в миске 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки сметаны или майонеза, 2 зубчика чеснока (пропущенных через пресс), соль, черный перец и 1 чайную ложку сушеных прованских трав. Заливаю этим маринадом курицу, хорошо перемешиваю и оставляю минимум на 30 минут (можно на несколько часов в холодильнике). Духовку разогреваю до 200°C. 6-8 средних картофелин очищаю и нарезаю тонкими дольками (как на жареную картошку). Две крупные луковицы очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. Противень с высокими бортиками слегка смазываю растительным маслом. Выкладываю картофель ровным слоем, солю и перчу по вкусу. Затем равномерно распределяю по картошке лук. Сверху выкладываю маринованные куриные бедра вместе со всем оставшимся маринадом. Плотно накрываю противень фольгой и отправляю в духовку на 30 минут. Затем снимаю фольгу, обильно посыпаю все содержимое противня 150-200 граммами тертого сыра (чеддер, гауда или российский) и запекаю еще 15-20 минут без фольги, пока курица не зарумянится, а сыр не расплавится и не подрумянится. Подаю сразу, прямо из духовки, посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.