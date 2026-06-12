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12 июня 2026 в 11:11

Съел один — и уже не остановиться. Эти сырники с рикоттой — мой новый фаворит

Фото: D-NEWS.ru
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Если ты ищешь сытный завтрак без сахара, я покажу тебе идеальный вариант. Сырники с вялеными томатами — это пушка.

Ингредиенты

Творог 5% — 600 г, сыр рикотта — 200 г, яйцо куриное — 1 шт., мука рисовая — 150 г, томаты вяленые — 10 шт., зелень — 5 веточек, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло топленое — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я мелко рублю вяленые томаты и зелень — нож должен быть острым, чтобы они не превратились в кашу. Самое важное: я протираю творог через сито, чтобы текстура была нежной, а потом смешиваю его с рикоттой и яйцом до однородности. Добавляю туда нарезанные томаты с зеленью, солю, перчу и постепенно всыпаю рисовую муку — тесто получается гладким, чуть липнущим к рукам.

Влажными руками леплю аккуратные шарики, панирую их в муке и отправляю на доску в морозилку. Перед подачей на среднем огне в топленом масле обжариваю сырники до золотистой корочки, а потом убавляю огонь до минимума, накрываю крышкой и томлю их еще 8–10 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сырники с вялеными томатами? Думал, будет странно. Но первый же кусок меня переубедил: рикотта делает текстуру нежной, почти кремовой, а томаты дают яркий, пикантный акцент. Жарить советую на среднем огне, чтобы корочка схватилась, а внутри осталось сочно.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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